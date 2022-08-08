Погибла вся рыба: неизвестные спустили воду из озера в Алтайском крае

В Залесовском районе на озере Клубничном неизвестные спустили воду из озера. Как рассказал глава района Александр Пластеев в своем Telegram-канале, в водоеме погибла вся рыба.

«Получил вчера сигнал о том, что на озере Клубничном такая вот нелицеприятная картина. Уже два года подряд кто-то спускает озеро», — отметил Пластеев.

Глава районе отметил, что сооружение и земли вокруг озера находятся в аренде у АО «Залесовское». Ближе к осени кто-то открывает задвижку и спускает воду — такая ситуация наблюдалась прошлом году и повторилась сейчас.

Пластеев предпринять меры и выяснить, кто несет ответственность за произошедшее и что делать, чтобы ситуация больше не повторялась.