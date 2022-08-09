Погибшему на Украине жителю Алтайского края присвоили звание «Герой России»

Погибшему на Украине жителю Алтайского края старшему матросу Олегу Шипицыну присвоили звание «Герой России». Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, он героически погиб 18 марта 2022 года.

9 августа в Косихе глава региона Виктор Томенко по поручению президента Владимира Путина вручил семье героя медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении почётного звания. Он выразил искренние соболезнования родным Олега Шипицына и заверил, что государство будет проявлять особую заботу о семье Героя России.

Шипицын был кадровым военным, принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка на территории Таджикистана. В 2021 году он был миротворцем в Карабахе, а в 2022 году — участником спецоперации на Украине. За время службы награждён двумя правительственными наградами: медаль Суворова «За отвагу и мужество» и «За воинскую доблесть и мужество» II степени.