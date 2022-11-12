Похожий «почерк»: неизвестные вновь расстреляли лошадей в Алтайском крае

В Петропавловском районе Алтайского края вновь расстреляли лошадей. Как сообщают «Вести Алтай», это уже второй случай за год — в январе 2022 года в полях были убиты 53 лошади другого личного подсобного хозяйства.

Накануне двух кобыл, которые ожидали потомства, смертельно ранили возле села Камышенка. Животные принадлежали местному жителю — в его личном хозяйстве было 11 лошадей, девять из них в тот день находились в полях. По словам владельца, его кобылы никому не причиняли вреда, летом паслись на его территории. А когда закончилась уборка, перешли на свободный выпас, на те поля, где нет озимых культур, и животные не навредят посевам.

Хозяин лошадей подчёркивает, что держит лошадей для души, не на продажу и не на мясо. Полиция начала расследование, но фотографии пока не предоставляет.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ „Незаконное уничтожение или повреждение имущества“. Предварительная сумма ущерба — 200 тысяч рублей», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Зыков.

Жители деревни в связи с произошедшим вспоминают инцидент с расстрелом табуна в январе текущего года. Тогда в полях были убиты 53 лошади другого ЛПХ. Причём практически в том же месте, где были найдены новые жертвы, — между сёлами Алексеевка и Камышенка. Также многие в районе сравнивают «почерк» стрелков — в обоих случаях целились в область сердца. Тех, кто убил животных в начале года, до сих пор не нашли.