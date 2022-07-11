Пострадали дети. Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае
По словам очевидцев, водителя и пассажиров доставили в больницу
11 июля 2022, 08:55, Илья Звягинцев
Жесткая авария произошла на трассе у селя Табуны в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Авария попала на запись видеорегистратора. Водитель белого автомобиля ехал по трассе, не справился с управлением и улетел в кювет, после чего иномарка перевернулась на крышу.
Водители, которые стали свидетелями происшествия, остановились и бросились на помощь пострадавшим.
Отмечается, то водитель машины и дети, которые находились внутри, попали в больницу.
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