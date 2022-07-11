Пострадали дети. Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае

Жесткая авария произошла на трассе у селя Табуны в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Авария попала на запись видеорегистратора. Водитель белого автомобиля ехал по трассе, не справился с управлением и улетел в кювет, после чего иномарка перевернулась на крышу.

Водители, которые стали свидетелями происшествия, остановились и бросились на помощь пострадавшим.

Отмечается, то водитель машины и дети, которые находились внутри, попали в больницу.