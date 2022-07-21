Повис на ветках. Появилось видео с перевернувшимся автобусом, в котором пострадали дети на Алтае

Последствия аварии с автобусом, в котором 20 июля пострадали четверо детей, могли быть серьезнее, если бы транспортное средство не повисло на деревьях. Ветки задержали его и предотвратили падение в реку, сообщила amic.ru помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, которая также выезжала на место происшествия.

Напомним, ДТП произошло около 16 часов в Солонешенском районе. Воспитанников краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике на двух автобусах везли на сборы из Барнаула в село Искра. В каждом автобусе около 30 детей. По версии правоохранителей, один из водителей, двигаясь по автодороге «Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай», не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся в кювет. В результате четрыре ребенка и водитель получили травмы, мужчина до сих пор находится в больнице.

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Вопрос дня Автобус в кювете, пятеро пострадавших. Все, что известно о ДТП с алтайскими воспитанниками школы олимпийского резерва

На основании прокурорской проверки следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).