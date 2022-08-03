Пожар площадью 35 тысяч квадратных метров произошел на складе Ozon в Подмосковье

Огромный пожар произошёл на складе компании Ozon в Истринском районе Подмосковья. Как сообщает РИА Новости, площадь возгорания увеличилась до 35 тысяч квадратных метров — у строения обрушилась кровля и стены.

Всего со склада эвакуировали около тысячи человек, по предварительной информации, пострадавших среди них нет. На месте уже работают экстренные службы. Предположительно, для тушения огня привлекут пожарные вертолёты.

Причины возгорания пока неизвестны. Ущерб от пожара ещё только предстоит подсчитать, однако в Ozon уже пообещали компенсацию покупателям и продавцам.