Пожар в частном доме произошел в центре Барнаула

Площадь возгорания составила 90 квадратных метров

31 мая 2022, 23:43

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Партизанской. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на месте работают три звена газодымозащитной службы, четыре многофункциональных ствола, четыре автоцистерны и 21 человек личного состава.

Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Отмечается, что люди из дома вышли. Никто не пострадал. Причина пожара уточняется.

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