Пожар в частном доме произошел в центре Барнаула

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Партизанской. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на месте работают три звена газодымозащитной службы, четыре многофункциональных ствола, четыре автоцистерны и 21 человек личного состава.

Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Отмечается, что люди из дома вышли. Никто не пострадал. Причина пожара уточняется.