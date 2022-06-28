Пожарные локализовали крупный лесной пожар в Угловском районе

Масштабный лесной пожар в Угловском районе Алтайского края спустя шесть дней интенсивной борьбы локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

«Сегодня [28 июня] в 08:45 пожар в Угловском районе локализован», — говорится в сообщении.

Площадь, пройденная огнем, составила порядка 3,4 тысячи га. В настоящее время огнеборцы проводят мероприятия по ликвидации пламени.

«Идёт опашка кромки пожара минерализованными полосами, проливка водой пней, валежника. Дотушивание очагов внутри пожара производится лесными пожарными и техникой», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 22 июня из-за удара молнии в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник пожар. К утру 23 июня его удалось потушить, но уже в обед огонь разгорелся с новой силой.