Пожарные спасли человека из загоревшегося склада в Барнауле

Складское помещение загорелось на улице Попова в Барнауле. Пожарно-спасательные подразделения спасли из опасной зоны одного человека, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

На месте происшествия работали четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Сообщений о пострадавших нет.

Ранее, 9 марта, пятиэтажный жилой дом загорелся на улице Советской Армии в Барнауле. Пожарные эвакуировали из помещения 20 человек. Очаг возгорания был ликвидирован на площади 5 кв. м.