Пожарные спасли человека из загоревшегося склада в Барнауле
Пожарные локализовали огонь в складском помещении на улице Попова
12 марта 2022, 10:01
Складское помещение загорелось на улице Попова в Барнауле. Пожарно-спасательные подразделения спасли из опасной зоны одного человека, сообщает МЧС по Алтайскому краю.
На месте происшествия работали четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось локализовать, открытое горение ликвидировано. Сообщений о пострадавших нет.
Ранее, 9 марта, пятиэтажный жилой дом загорелся на улице Советской Армии в Барнауле. Пожарные эвакуировали из помещения 20 человек. Очаг возгорания был ликвидирован на площади 5 кв. м.
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