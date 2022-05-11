При сплаве в Горном Алтае пропал турист из Санкт-Петербурга

7 мая в Кош-Агачском районе при сплаве по реке Аргут 6-й категории сложности на пороге «Прорыв Сапожникова» пропал без вести участник незарегистрированной туристической группы. Как сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на оперативного дежурного Пограничного управления ФСБ России, пропавший — 37-летний житель Санкт-Петербурга Дмитрий Червяков.

На 11 мая запланировано проведение поисково-спасательных работ с участием вертолёта Ми-8МТВ Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, 12 сотрудников Алтайского поисково-спасательного отряда и беспилотника.