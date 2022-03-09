Прицеп с гречкой перевернулся на трассе в Алтайском крае
Водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем, идущим впереди
9 марта 2022, 17:05, Илья Звягинцев
Целый прицеп гречки оказался на проезжей части в результате аварии на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном МВД.
Авария произошла около 17:30 на подъезде к Барнаулу. Водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем Nissan, идущим впереди.
В результате аварии прицеп с гречкой перевернулся и всё содержимое оказалось на асфальте.
Участникам аварии медицинская помощь не потребовалась, а движение некоторое время осуществлялось по одной полосе.
Правоохранители устанавливают все подробности и обстоятельства происшествия.
Комментарии
Новости партнеров