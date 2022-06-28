Причины «парящего гейзера» в Барнауле объяснили в СГК

Коммунальная авария на пересечении Малого Павловского тракта и улицы Попова 27 июня / Фото Екатерины Смолихиной / amic.ru

Причиной возникновения «горячих источников» в районе Малого Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле вечером 27 июня стало повреждение на магистральном трубопроводе.

Как сообщили в СГК, авария случилась у дома № 273 по Павловскому тракту в ходе гидравлических испытаний. Аварийная бригада устраняет последствия инцидента.

«Сейчас аварийная бригада откачивает всю воду из канала. Далее специалисты займутся раскопом участка, определением места порыва и его ремонтом», — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что температура воды во время опрессовки не превышает 40 градусов.