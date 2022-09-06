Проехал на красный: три человека пострадали в массовом ДТП на Павловском тракте в Барнауле

В ОГИБДД по городу Барнаулу раскрыли подробности массового ДТП на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова, из-за которого в собрались огромные пробки. По предварительной информации, аварию спровоцировал 22-летний водитель за рулем BMW 745, который проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с четырьмя машинами, после чего его автомобиль перевернулся.

В аварии приняли участие Renault Megan под управлением 35-летней женщины, BMW X6, за рулем которого был мужчина 36 лет, Nissan Expert, которым управлял 36-летний водитель и Toyota Avensis, управляемый еще 37-летний мужчина.

В результате ДТП телесные травмы получили три человека. Водителям BMW была оказана медицинская помощь на месте ДТП, женщина доставлена в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются полицией, по данному факту назначена проверка.

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Происшествия Огромные пробки: массовое ДТП с переворотом машины произошло в Барнауле

Отметим, что из-за ДТП в центре сохраняются серьезные пробки. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 7 баллов из 10 — движение затруднено по улице Фурманова, Советской армии, проспекту Строителей, Павловскому тракту и