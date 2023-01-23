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Прокуратура начала проверку из-за верблюда, который убил охранника в Сибири

Прокуроры дадут оценку законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных

23 января 2023, 20:29, ИА Амител

Тюкалинская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение требований федерального законодательства в деятельности охотничьей базы, на которой верблюд убил сторожа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Предварительно установлено, что 21 января 2023 года 51-летний мужчина получил телесные повреждения, которые были нанесены ему находящимся на территории охотничьей базы верблюдом. В результате полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

Прокуроры дадут оценку законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных. Кроме того, находится на контроле доследственная проверка, которая проводится следователями. 

Комментарии 4

  • Судя по видео, мужчина ударил верблюда. За что и поплатился. Как-то не жалко совсем мужика.
    24 января, Гость   Ответить
  • а мне вот жалко мужика.
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, а мне верблюда жалко. Избили ни за что, а потом пристрелили. Не люди, а отморозки.
    24 января, Гость   Ответить
  • Видно, что ударил. За что? Верблюда жалко.
    24 января, Гость   Ответить
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