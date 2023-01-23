Прокуратура начала проверку из-за верблюда, который убил охранника в Сибири

Прокуроры дадут оценку законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных

23 января 2023, 20:29, ИА Амител

Тюкалинская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение требований федерального законодательства в деятельности охотничьей базы, на которой верблюд убил сторожа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Предварительно установлено, что 21 января 2023 года 51-летний мужчина получил телесные повреждения, которые были нанесены ему находящимся на территории охотничьей базы верблюдом. В результате полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

Прокуроры дадут оценку законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных. Кроме того, находится на контроле доследственная проверка, которая проводится следователями.