Двух детей унесло течением во время купания на реке Чумыш в Алтайском крае

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа сотрудники ведомства проводят проверку из-за безвестного исчезновения двух 14-летних подростков на реке Чумыш в Целинном районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что 22 июня несколько детей купались в не оборудованном для этого месте около села Локоть в водоеме.

«В какой-то момент, находясь без присмотра взрослых, девочек унесло течением реки. Прокуратурой Целинного района при проведении проверки выясняются условия проживания и воспитания подростков в семье и причины оставления их без надзора», — рассказали в прокуратуре.

Следователи выехали для осмотра места происшествия на озеро. Выясняются обстоятельства исчезновения детей, одна из рабочих версий — утопление. Зарегистрирован материал доследственной проверки, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела