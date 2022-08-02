На Алтае при пожаре погибли бабушка и две внучки. Прокуратура проводит проверку

Прокуратура проводит проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в селе Озерки Тальменского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе тушения обнаружены тела трёх граждан, среди них две девочки — 4 и 7 лет. Телесные повреждения получила и мать детей», — сказано в сообщении.

Женщина и внучки погибли при пожаре / Фото: t.me/mchs_altkray

Как уточнил алтайский СК, пожар произошел ночью 2 августа в частном доме. Погибли женщина и две ее внучки.

По данным краевого МЧС, площадь пожара составила 48 кв. метров. С огнем боролись 25 человек и девять единиц техники.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования», — отметили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и криминалистическую экспертизы. Возбудили уголовное дело.