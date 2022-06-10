Пропавший в Барнауле 14-летний подросток погиб

14-летний подросток, пропавший накануне в Барнауле, найден погибшим. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

«Плохие новости — найден, погиб! Подробности не разглашаются», — заявили в сообществе.

Напомним, что о пропаже несовершеннолетнего стало известно 9 июня. По имеющимся данным, он уехал из посёлка Хлебороб к сестре в Барнаул. В четверг он вышел из дома, сказав, что пойдёт в магазин, и не вернулся.