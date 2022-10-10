Путин и Лукашенко договорились о развертывании региональной группировки войск

Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил белорусский лидер.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развёртывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это всё по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что основа этой группировки — вооружённые силы Республики Беларусь. По словам белорусского лидера, она будет сформирована в течение двух дней.