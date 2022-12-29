ПВО уничтожила неопознанный объект возле Энгельса
Жителей города попросили сохранять спокойствие
29 декабря 2022, 17:15, ИА Амител
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своём Telegram-канале, что система ПВО уничтожила неопознанный объект в районе Энгельса.
«На территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — написал глава региона.
Он также подчеркнул, что в соцсетях начала распространяться информация о необходимости эвакуации из Энгельса.
«Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется», — указал Бусаргин.
Напомним, 26 декабря три человека погибли при взрыве возле аэродрома «Энгельс». По данным Минобороны, система ПВО сбила беспилотник на подлёте к военному объекту.
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