Пьяный барнаулец облил женщину антисептиком и поджёг

38-летний житель Барнаула облил знакомую антисептиком и поджёг, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 9 ноября в одном из общежитий города между пьяными мужчиной и женщиной, пришедшей в соседнюю квартиру, возник конфликт из-за того, что горожанину показалось, будто приятельница украла его деньги и куртку.

«В ходе ссоры злоумышленник облил потерпевшую антисептическим средством в области головы, после чего поджёг волосы», — рассказали в ведомстве.

Трагедию предотвратили очевидцы. Они потушили огонь и вызвали скорую помощь, которая доставила 43-летнюю пострадавшую в больницу.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. Его собираются заключить под стражу.