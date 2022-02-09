Пьяный мужчина с автоматом ворвался в здание вокзала в Алтайском крае и угрожал людям

В отношении жителя Кемеровской области возбудили уголовное дело, после того как он с автоматом ворвался на железнодорожную станцию в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЛУ МВД.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Пьяный мужчина сначала вошёл в здание вокзала на станции Зональное и стал угрожать сотрудникам. Когда он отвлёкся, люди выбежали наружу, а дебошир погнался за ними, но увидев на пути группу несовершеннолетних, стал направлять автомат в их сторону.

Подростки также воспользовались невнимательностью мужчины, а несколько сотрудников транспортной полиции силой смогли остановить его и отобрать подозрительный предмет. Оказалось, что в руках у мужчины был электропневматический автомат, который не является огнестрельным оружием, но по виду не отличим от боевого.

Уголовное дело в отношении пьяного дебошира передано в суд для рассмотрения.