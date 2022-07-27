Пьяный мужчина выбросил щенка с балкона в Новоалтайске

Пьяный мужчина выкинул щенка с третьего этажа многоквартирного дома в Новоалтайске. Как сообщает «Инцидент Барнаул», собака умерла в ветклинике.

По словам участницы общества, инцидент произошёл по адресу Анатолия, 100. Мужчина пришёл домой около 05:00 и выбросил животное из окна. В 14:18 щенок скончался.

Момент падения животного попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, что щенок выжил после удара о землю, однако корчился от боли.