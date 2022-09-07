Пьяный водитель вылетел на «встречку» и устроил ДТП в Рубцовске

ДТП с участием пьяного водителя произошло в Рубцовске 6 сентября. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

Водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения на улице Краснознаменской. На «встречке» он столкнулся с другой машиной, в которой находились женщина и ребёнок. Оба получили травмы.

На месте аварии работали спасатели, медики и сотрудники полиции. Подробности случившегося уточняются.