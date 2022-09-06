Пять человек погибли в жесткой аварии в Алтайском крае

Жёсткое ДТП с пятью погибшими произошло на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«По предварительным данным, 5 сентября в 21:55 в Бийском районе на 377-м километре федеральной автодороги „Чуйский тракт“ произошло столкновение с последующим опрокидыванием автомобилей Honda Stepwgn и DAF с прицепом Ozgul T22 (бензовоз, тара порожняя), движущимся в попутном направлении. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля — женщина 1987 года рождения — и четыре пассажира 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля получил травмы. Ему оказывают помощь.

Как сообщает ТАСС, прокуратура начала проверку по факту происшествия.