Пять граждан России: ФСБ задержала соучастников подготовки теракта на Крымском мосту

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны восемь соучастников подготовки теракта — пять граждан России и трое граждан Украины и Армении.

По информации службы, взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. К переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а после и в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович 1975 года рождения, Ковач Денис Олегович 1979 года рождения, Соломко Роман Иванович 1971 года рождения, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур 1985 года рождения.

При содействии гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича 1987 года рождения и еще пяти установленных граждан России были изготовлены документы о том, что получателем груза является несуществующая фирма в Республике Крым.

Взрывное устройство было замаскировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 паллетах общим весом более 22 тонн.

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Вопрос дня Как долго будут ремонтировать Крымский мост и сколько денег на это потребуется?

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик. Одновременно произошло возгорание на железнодорожном мосту — воспламенился состав. Частично обрушились два пролёта моста, судоходная арка не повреждена. По последней информации, при теракте погибли четыре человека.