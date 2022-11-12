Пятерых человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме в Барнауле
Пострадавших нет
12 ноября 2022, 15:10, Никита Черников
Пятерых человек, в том числе одного ребёнка, эвакуировали во время пожара в жилом здании в Барнауле, сообщили в МЧС.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже трёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Юрина. Точный адрес в краевом главке ведомства не уточнили.
Пройденная огнём площадь составила 20 квадратных метров. На месте работали 14 человек и 3 автоцистерны.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
«В условиях сильной задымлённости пожарными эвакуировано пять человек, из них один ребёнок. Спасено с применением специальных средств защиты органов дыхания два человека», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причину произошедшего уточняют.
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