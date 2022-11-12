Пятерых человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме в Барнауле

Пятерых человек, в том числе одного ребёнка, эвакуировали во время пожара в жилом здании в Барнауле, сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже трёхэтажного жилого дома, расположенного на улице Юрина. Точный адрес в краевом главке ведомства не уточнили.

Пройденная огнём площадь составила 20 квадратных метров. На месте работали 14 человек и 3 автоцистерны.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«В условиях сильной задымлённости пожарными эвакуировано пять человек, из них один ребёнок. Спасено с применением специальных средств защиты органов дыхания два человека», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причину произошедшего уточняют.