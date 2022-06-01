Пылевая буря и шквальный ветер накрыли Рубцовск

Жители Рубцовска рассказывают о разбушевавшейся в городе непогоде. О последствиях столкновений со стихией люди пишут в паблике «Инцидент Рубцовск».

По сообщениям очевидцев, в городе началась пылевая буря. На размещённых в социальных сетях кадрах видно, что небо закрыли плотные тучи.

Также сообщается, что на улицах города «орудует» сильный ветер. На улице Комсомольской рухнуло дерево, которое повисло на троллейбусной сети.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, днём 1 июня в регионе возможны дожди, грозы и порывы ветра до 22 метров в секунду.