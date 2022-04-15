Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт
В ночь на 14 апреля на борту сдетонировал боезапас, после чего на корабле начался пожар
Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость», — пояснили в ведомстве.
В условиях штормового ветра корабль не удержался и утонул.
Отметим, что в ночь на 14 апреля на борту ракетного крейсера «Москва» начался пожар. Причиной возгорания стала детонация боеприпаса.
Экипаж корабля не пострадал, а также в сохранности осталось основное вооружение.
После тушения пожара корабль остался на плаву, однако до ремонта он не дошел.