Распространение огня в Михайловском районе удалось остановить

Продвижение огня в Степно-Михайловском лесничестве остановлено. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

По предварительным данным, площадь пожара составила 300 га.

«На тушении задействовано 95 человек лесной охраны краевых автономных учреждений „Алтайлес“ и „Боровлянский лесхоз“, арендаторов лесных участков, спасателей МЧС. На месте пожара работает 46 единиц техники, включая один пожарный поезд», — сказано в сообщении.

Отмечается, что тушение огня удалось остановить без посторонней помощи, но тушение пожара осложняет сильный ветер.