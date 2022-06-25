Ребенка сбили на оживленной улице в Барнауле. Мальчика госпитализировали

Ребёнок попал под колёса автомобиля в Барнауле, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД.

Происшествие случилось вечером 24 июня на пересечении проспекта Коммунаров и улицы Советской Армии: водитель Toyota Funcargo сбил мальчика 2014 года рождения, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ребёнок получил травмы, его госпитализировали.

В сообществе очевидцы утверждают, что мальчик до приезда скорой был в сознании, он сказал, что не помнит, где живёт. «Судя по всему, он был без сопровождения взрослых», — пишут в Telegram-канале.