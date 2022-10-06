Ребенка спасли из горящей квартиры в Рубцовске

В Рубцовске пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже дома по улице Федоренко. На площади в два квадратных метра загорелись вещи и мебель.

При помощи автолестницы пожарные спасли из горящей квартиры ребенка. Он находился один.

«Для тушения было задействовано 2 пожарные автоцистерны, 10 человек личного состава», — сказано в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.