Ребенка спасли из горящей квартиры в Рубцовске
В момент пожара он находился в квартире один
6 октября 2022, 19:50, Илья Звягинцев
В Рубцовске пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Пожар произошел в квартире на пятом этаже дома по улице Федоренко. На площади в два квадратных метра загорелись вещи и мебель.
При помощи автолестницы пожарные спасли из горящей квартиры ребенка. Он находился один.
«Для тушения было задействовано 2 пожарные автоцистерны, 10 человек личного состава», — сказано в сообщении.
Причины пожара устанавливаются.
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