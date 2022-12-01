Ребёнок и двое взрослых погибли ночью при пожаре в Барнауле

В Барнауле при пожаре в двухэтажном доме погибли три человека, в том числе ребёнок, сообщает администрация города.

Пожар произошёл в 04:25 ночи в здании, расположенном по адресу улица Анатолия, 106а.

«На месте пожара работают сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю, причина произошедшего устанавливается», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/barnaul_org

На место выезжали глава города Вячеслав Франк, начальник управления МВД по Барнаулу Александр Майдоров, глава Центрального района Максим Сабына, специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю и управления по делам ГОЧС Барнаула.