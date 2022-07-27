Родители убитой в Новосибирске девушки заявили, что трижды писали на ухажера дочери заявление

Родители убитой 17-летней девушки из Новосибирска заявили, что неоднократно писали заявления на ухажёра их дочери, однако полиция оставляла их без внимания. Как сообщает Mash Siberia, теперь Следственный комитет проверит работу полицейских.

По словам близких, об угрозах от молодого человека они уже сообщали, однако сотрудники не реагировали на жалобы. С ноября 2021 года по июнь 2022-го мать погибшей якобы писала три заявления на Хамроева, в том числе и о побоях.

Также родители рассказали, что в день убийства в сумке их дочери был перцовый баллончик, однако она не успела им воспользоваться.

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Происшествия Зарезал на глазах у людей. Что известно о жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске?

Напомним, что жуткое убийство произошло 27 июля в Советском районе Новосибирска. 17-летнюю девушку зарезали прямо на глазах у очевидцев. Момент кровавой расправы попал на видеорегистратор проезжавшей машины. На кадрах видно, что жертва до последнего пыталась убежать от мужчины. Но тот догнал девушку, повалил на землю и нанес ей множество ударов ножом.

27-летний подозреваемый уже задержан. Убитую он не просто знал, а был с ней в отношениях, рассказали журналистам знакомые погибшей. По их словам, серьёзные конфликты у пары случались и раньше.