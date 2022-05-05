Россияне устроили самосуд над мигрантом, который приставал к 13-летней школьнице

Жители Набережных Челнов устроили самосуд над уроженцем Узбекистана, который якобы приставал в лифте к 13-летней школьнице. Об этом сообщается в группе «Спрашивай Челны» во «ВКонтакте».

По словам жителей города, прибывший на работу в 63-й комплекс мигрант вошел в лифт многоэтажки вместе с девочкой, начал целовать ее и попытался изнасиловать. Школьница якобы сумела отбиться и рассказала обо всем родителям.

Местные жители решили своими силами поймать мигранта и разобраться с ним. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, мужчина допрашивает лежащего на асфальте мигранта. Он спрашивает предполагаемого педофила, зачем он целовал школьницу. Тот отвечает, что сделал это в шутку.

Возбудили ли уголовное дело в отношении рабочего — не сообщается.