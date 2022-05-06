Россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в Белоруссии

Россиянку Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает «Spuntik Беларусь».

Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Для того чтобы задержать молодых людей, белорусские власти посадили самолёт.

Позднее девушка призналась, что она вела Telegram-канал, в котором публиковались данные белорусских силовиков. Обвинение ей выдвинули сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

Суд отправил россиянку на шесть лет в колонию общего режима. Пока неизвестно, будет ли девушка обжаловать приговор.

Приговор гражданке России выносили в открытом режиме.