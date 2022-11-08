Рубцовчанин, который уже «убивал», на машине гонялся за одним пешеходом и задавил другого

В Алтайском крае осудили мужчину, который сбил человека и пытался уйти от наказания, сообщает региональная прокуратура.

Житель Рубцовска вечером приехал к своей знакомой, где у него произошла ссора с её братом. После этого сел за руль своего автомобиля и начал ездить по улице, пытаясь сбить обидчика.

«Совершил двукратное столкновение с припаркованным автомобилем. При очередном манёвре, спутав своего обидчика с похожим на него пешеходом, направил автомобиль в его сторону и совершил наезд, в результате ему был причинён тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

В суде мужчина вину не признал и заявил, что находился в состоянии аффекта. Отмечается, что у него на тот момент была непогашенная условная судимость за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По совокупности приговоров рубцовчанина отправили на пять лет в колонию строгого режима.