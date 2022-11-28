Рубцовчанин во время пьяной ссоры зарезал подростка, который ему в сыновья годится

В Алтайском крае мужчина убил подростка во время распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в субботу ночью, 26 ноября, в одном из домов Рубцовска, где собралась компания знакомых местных жителей.

«Между 35-летним обвиняемым и 17-летним подростком произошла словесная ссора из-за незначительного повода. В результате конфликта мужчина нанёс несовершеннолетнему колото-резаное ранение, от которого потерпевший скончался в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.

Ранее рубцовчанина неоднократно привлекали к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

В региональной прокуратуре контролируют ход расследования уголовного дела.