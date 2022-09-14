Рубцовчанина, не захотевшего умирать от ножа, будут судить за превышение пределов самообороны

В Алтайском крае мужчину будут судить за превышение пределов обороны в отношении агрессивного человека с ножом, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл ночью в Рубцовске в мае 2022 года. Мужчина приехал в гости к родной сестре и возле подъезда увидел её бывшего сожителя с ножом в руках, который «стал вести себя агрессивно».

«Защищаясь от применения физического насилия, обвиняемый нанёс несколько ударов руками и ногами по голове и животу потерпевшего, чем превысил пределы необходимой обороны, так как 55-летний мужчина через несколько дней скончался в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы», — рассказали в ведомстве.

Бывшая сожительница потерпевшего и знакомые характеризовали его как конфликтного человека, который злоупотреблял спиртным и «в состоянии алкогольного опьянения нередко применял физическую силу в отношении гражданской жены».

Рубцовчанину грозит до одного года лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».