Рубцовчанку, которая сожгла своего любовника в его же машине, отдали под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение

26 января 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Жительницу Рубцовска осудят за убийство любовника путём сожжения его в автомобиле. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, расследование в отношении 41-летней женщины завершено.

Как установили правоохранители, на протяжении длительного времени рубцовчанка находилась в близких отношениях с 68-летним мужчиной, который периодически поддерживал её деньгами. В 2022 году она захотела прекратить эти отношения, однако любовника это не устроило.

В июне 2022 года женщина позвонила ему и назначила встречу на пустынном участке местности в Егорьевском районе, попросив привезти канистру бензина. Когда мужчина подъехал к указанному месту, горожанка села в его автомобиль и после напряжённого разговора сковала привезёнными с собой наручниками ему руки за спиной. Затем облила бензином салон машины и подожгла. Потерпевший сгорел в своём автомобиле без шанса выбраться из огня.

Следователи в короткие сроки раскрыли преступление и задержали злоумышленницу, которая призналась в преступлении, – свои действия она объяснила неприязнью к потерпевшему. Уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ и ст. 167 УК РФ.