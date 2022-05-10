«Rutube заказали». Российский видеохостинг перестал работать после крупной кибератаки

Вчера утром, 9 мая 2022 года, пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся «крупнейшей в истории компании кибератаке», в результате которой сервис перестал быть доступен.

«Специалисты продолжают решать проблему, также к урегулированию ситуации были привлечены партнёры, в данный момент работа по восстановлению идёт полным ходом», — заявили в сервисе.

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Как сообщает IXBT.ru, по слухам, ситуация оказалась куда серьёзнее, чем могло показаться вчера после хакерской атаки. В Rutube якобы до сих пор не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет. При этом источник сообщает, что видеоконтент в результате атаки не пострадал, а также добавляет, что атака стала возможна из-за утечки кодов доступа. Однако сейчас сервис якобы «не подлежит восстановлению».

При этом в самом RuTube опровергли информацию об утере исходного кода сайта, сообщив, что они действительно «столкнулись с самой сильной кибератакой».

«Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идёт процесс по восстановлению сегментов файловой системы удалённых сред и баз на части серверов», — сообщили в компании.

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Напомним, что информация о начале атаки появилась в Telegram-канале Rutube в 7 утра. Как заявили в сервисе, они подверглись АРТ — спланированной и дорогостоящей атаке.

«Rutube заказали. Кто-то очень хотел помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют», — сообщили тогда.

При этом к дальнейшим обращениям там отнеслись с некоторым сарказмом, отметив, что быстро проблему решить не выйдет.

«От Rutube, как обычно, ожидают молниеносного решения всех проблем. Что ж, мы привыкли к завышенным требованиям. Однако напомним, что волшебных палочек в реальной жизни не существует. Зато существует большая команда, которая более 15 часов работает над восстановлением платформы, которую, напомним, в последние месяцы посещают десятки миллионов пользователей и на которую грузят десятки тысяч видео», — написали в Telegram-канале вечером.