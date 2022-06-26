«Рядом деревня, детский лагерь!» Еще один крупный лесной пожар произошел в Алтайском крае
Очевидцы сообщают, что огонь быстро распространяется вблизи от села Ракиты
26 июня 2022, 18:31
Лес загорелся в Михайловском районе. Как сообщает «Инцидент Барнаул», очевидцы рассказывают, что огонь быстро распространяется.
По словам одной из местных жительниц, пламя движется ближе к селу Михайловскому.
«Рядом деревня, детский лагерь! Жара 45 градусов и ветер. Рядом детский лагерь, дома!» — сообщает участница нашего сообщества Мария.
Напомним, что ранее лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, но уже в обед огонь разгорелся с новой силой.
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