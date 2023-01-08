Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Перми

Сейчас аэропорт закрыт для приёма и отправления рейсов

08 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: https: unsplash.com

Самолёт авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при начале разбега в аэропорту Перми, сообщает «Интерфакс». На борту Boeing в этот момент находились 183 человека, включая членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Уральская транспортная прокуратура уже начала по данному факту проверку. В своём телеграм-канале ведомство сообщает, что воздушное судно повело в сторону при выводе двигателей на режим взлёта. В социальных сетях пассажиры пишут, что самолёт застрял в сугробе.

В настоящее время авиагавань не принимает воздушные транспортные средства. Вылететь из Перми пока тоже не получится.