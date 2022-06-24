Самолет рухнул в Рязани

В Рязани утром 24 июня разбился самолет, разрушений нет, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным источника издания в экстренных службах, после крушения воздушного судна ИЛ-76 произошел пожар.

В результате инцидента пострадали пять человек. Всего на борту самолета было 10 человек. Ведется спасательная операция.

В паблике RZN LIFE пользователи сообщают, что дым после падения самолета был виден во всех районах городах. Также жители ближайших домов отметили, что перед возгоранием был хлопок.

Местные засняли на видео последствия инцидента: