Самолет с тремя людьми на борту пропал в Якутии

В Якутии пропал самолёт, на борту которого находились три человека. Об этом сообщили в региональном СК.

«Предварительно установлено, что 21 июня 2022 года в 06 часов 30 минут по местному времени самолёт Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром вылетел по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын», — сказано в сообщении.

В назначенное время самолёт не появился на месте посадки. Информации о том, что произошло с бортом и где он находится, на данный момент нет.

Следователи проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.