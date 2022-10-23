Самолёт упал на жилой дом в Иркутске
Глава региона Игорь Кобзев выехал на место происшествия
23 октября 2022, 18:00, Никита Черников
Самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске, сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», — написал он в Telegram-канале.
Напомним, 17 октября в жилом массиве города Ейска Краснодарского края разбился истребитель Су-34. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек. СК РФ возбудил уголовное дело.
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