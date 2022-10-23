Самолёт упал на жилой дом в Иркутске

Самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске, сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», — написал он в Telegram-канале.