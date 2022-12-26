Семьям военных, погибших при атаке на аэродром в Энгельсе, пообещали помощь

На подлёте к военному аэродрому системы ПВО сбили украинский беспилотник

26 декабря 2022, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Самарской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Напомним, ночью 26 декабря на подлёте к военному аэродрому в Энгельсе системы ПВО сбили украинский беспилотник. В результате падения обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.

«Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Ранее губернатор сообщил, что опасности для гражданской инфраструктуры нет, а в инциденте разбираются силовики.