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Семьям военных, погибших при атаке на аэродром в Энгельсе, пообещали помощь

На подлёте к военному аэродрому системы ПВО сбили украинский беспилотник

26 декабря 2022, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Самарской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Напомним, ночью 26 декабря на подлёте к военному аэродрому в Энгельсе системы ПВО сбили украинский беспилотник. В результате падения обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.

«Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Ранее губернатор сообщил, что опасности для гражданской инфраструктуры нет, а в инциденте разбираются силовики.

Комментарии 4

  • Сколько можно врать! Они что не понимают что это преступление против Высшего Сюзерена-НАРОДА а именно сокрытие от него объективной информации.На подлете снова сбили а взрывы на аэродроме и погибли солдаты техники. Всех ПВОшников аэродрома расстрелять от низших до высших в одну линию. Иначе эту вахканалию мы не когда не прекратим. БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ жуткая и во всем и всех должностных лиц от верховного командования до рядовых исполнителей. Кому то выгоден этот бардак чтобы Россия не победила.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А про рагозина что все молчат и сам митя тоже?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если интересно, поищите в сети. операцию ему в данный момент делают сложную
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Главное не позволять убивать солдат в глубоком тылу при СВО, а не лицемерно заглаживать сое безделье халатность подачками и обещаниями которые скоро забываются.
    26 декабря, Гость   Ответить
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