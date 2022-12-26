Семьям военных, погибших при атаке на аэродром в Энгельсе, пообещали помощь
На подлёте к военному аэродрому системы ПВО сбили украинский беспилотник
26 декабря 2022, 14:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Губернатор Самарской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Напомним, ночью 26 декабря на подлёте к военному аэродрому в Энгельсе системы ПВО сбили украинский беспилотник. В результате падения обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения.
«Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.
Ранее губернатор сообщил, что опасности для гражданской инфраструктуры нет, а в инциденте разбираются силовики.
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