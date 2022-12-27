Семью из восьми человек убили в новом российском регионе

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы

27 декабря 2022, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Макеевке на территории одного из домовладений обнаружил восемь тел, в том числе четверых детей, сообщает в своём Telegram-канале МВД ДНР.

«По подозрению в совершении преступления по „горячим следам“ задержали троих ранее судимых жителей, которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля Skoda и ценного имущества», — рассказали в ведомстве.

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы за «убийство двух и более лиц».