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Семью из восьми человек убили в новом российском регионе

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы

27 декабря 2022, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Макеевке на территории одного из домовладений обнаружил восемь тел, в том числе четверых детей, сообщает в своём Telegram-канале МВД ДНР.

«По подозрению в совершении преступления по „горячим следам“ задержали троих ранее судимых жителей, которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля Skoda и ценного имущества», — рассказали в ведомстве.

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы за «убийство двух и более лиц».

Комментарии 9

  • Не понимаю какое может быть пожизненное, за такое расстрел на месте задержания выстрелом в живот (чтобы успел чутка попереживать за свою шкуру)
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Мораторий на вышку когда отменят?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Мораторий на вышку когда отменят?--Зорькин, который из конституционного суда, сказал, что это достижение нашей цивилизации и его судьи против отмены
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Доля оправдательных приговоров по-прежнему остается «ахиллесовой пятой» отечественного правосудия: в 2021 г. добились такого приговора всего 2190 лиц, что составило всего 0,28%. На этом фоне процент оправданий в судах присяжных – 32% – выглядит впечатляюще и демонстрирует гигантскую разницу в том, как вершат правосудие «судьи народные» и судьи в мантиях (в 114 раз). Вывод: торопиться не надо вводить смертную казнь, так как чьих голов полетит больше, непонятно. Может только если какие-то исключительные случаи И железобетонные доказательства.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Смертная казнь необходима. Иначе, если преступление было особо жестоким, у людей остаётся огромный соблазн совершить самосуд.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • , у людей остаётся огромный соблазн совершить самосуд.----- и чем они лучше того убийцы?.. значит, присядут тоже.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Смертная казнь необходима. --- а если ошибка? Судебная или следственная. Или неудачное стечение обстоятельств. и пр...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • какая может быть законность в условиях войны?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • за такое расстрел на месте задержания выстрелом в живот-----------не в живот, а в яйца
    27 декабря, Гость   Ответить
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