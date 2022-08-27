Серьезный пожар произошел в корпусе парк-отеля «Чайка» в Барнауле

Серьёзный пожар произошёл минувшей ночью в одном из корпусов парк-отеля «Чайка» в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», по предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Сообщение о пожаре поступило в 04:07. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю, трёхэтажное неэксплуатируемое здание горело открытым огнём — на его ликвидацию ушло около полутора часов.

«Огонь мог распространиться на рядом расположенные строения, но благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня удалось остановить», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров — от огня пострадали кровля, стены и перекрытия здания. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

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Происшествия Два садовых домика сгорели минувшей ночью в Рубцовске

Напомним, что в ночь на 23 августа в Рубцовске произошёл пожар в садоводстве № 4. По улице Кленовой, 1, горел заброшенный садовый домик, а по улице Сиреневой, 71, — садовый домик и сарай. Пожарных вызвали в 01:19, а в 02:35 постройки потушили.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.