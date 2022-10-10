Серия взрывов прогремела в центре Киева и окрестностях
Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области, Днепре
10 октября 2022, 13:41, Илья Звягинцев
Несколько взрывов прогремели в центре Киева и его окрестностях. Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Виталий Кличко.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в социальных сетях написал о том, что ракета упала на улицу Владимирскую, где расположен офис Службы безопасности Украины и офис президента.
Также местные СМИ пишут о том, что взрывы гремят и в других городах. В районах Львова и Тернополя пропал свет.
В Киеве метро работает как бомбоубежище, пишет Mash.
В Киевской области, как сообщают власти, наблюдаются перепады напряжения электросети.
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