Шестимесячная девочка из Барнаула умерла в Новосибирске

Шестимесячная девочка умерла в детской больнице в Новосибирске. Об этом рассказали ее родственники в сообществе ЧС54 Новосибирск.

По словам родных погибшей девочки, ребенка привезли в больницу для выполнения операции по исправлению односторонней расщелины неба и губы. Перед хирургическим вмешательством ребенок сдал все анализы, ей провели пятичасовую операцию, а после этого родители не смогли получить никакой информации о состоянии девочки.

Оказалось, что три дня ребенок провел на ИВЛ. У нее возникло множество осложнений, которых, по словам родственников. не должно было быть.

Девочка умерла, а родителям отдали тело с исцарапанным лицом.