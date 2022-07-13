Шестимесячная девочка из Барнаула умерла в Новосибирске
Девочку привезли для того, чтобы выполнить операцию на лице, после которой она скончалась
13 июля 2022, 16:19, Илья Звягинцев
Шестимесячная девочка умерла в детской больнице в Новосибирске. Об этом рассказали ее родственники в сообществе ЧС54 Новосибирск.
По словам родных погибшей девочки, ребенка привезли в больницу для выполнения операции по исправлению односторонней расщелины неба и губы. Перед хирургическим вмешательством ребенок сдал все анализы, ей провели пятичасовую операцию, а после этого родители не смогли получить никакой информации о состоянии девочки.
Оказалось, что три дня ребенок провел на ИВЛ. У нее возникло множество осложнений, которых, по словам родственников. не должно было быть.
Девочка умерла, а родителям отдали тело с исцарапанным лицом.
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